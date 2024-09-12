Haberler Gündem Haberleri Verilerin çalındığı iddia edilmişti! DMM'den yalanlama: Kasıtlı manipülasyon
Giriş Tarihi: 12.9.2024 16:52 Son Güncelleme: 12.9.2024 17:25

Verilerin çalındığı iddia edilmişti! DMM'den yalanlama: Kasıtlı manipülasyon

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google'dan verilerin çalınması ile ilgili yardım istediği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

Verilerin çalındığı iddia edilmişti! DMM’den yalanlama: Kasıtlı manipülasyon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiği bilgisinin tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, Bahse konu haberlerde geçen, "85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google'dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu, halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı gibi Google'dan yardım istenmesinin de söz konusu olmadığı vurgulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuya ilşikin bir soruya verdiği cevabın bağlamından koparılarak, "85 milyonun kimlik bilgileri çalındı" şeklinde servis edildiği ifade edilen açıklamada, "Bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması yoluyla sistemde kayıtlı bulunan beyana dayalı adres bilgilerinin elde edildiği bulguları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli hukuki işlemler tesis edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Verilerin çalındığı iddia edilmişti! DMM'den yalanlama: Kasıtlı manipülasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA