Verilerin çalındığı iddia edilmişti! DMM’den yalanlama: Kasıtlı manipülasyon

Açıklamada, Bahse konu haberlerde geçen, "85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google'dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu, halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı gibi Google'dan yardım istenmesinin de söz konusu olmadığı vurgulandı.