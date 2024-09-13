24 bin 812 konutun hak sahipleri belli oldu

Depremzede vatandaşlar, dün heyecan dolu bir günü geride bıraktı. Son olarak bölgede 76 bin 442 deprem konutunu tamamlayan bakanlık, buna 24 bin 812 konutu daha ekledi. Noter huzurunda canlı olarak yayınlanan kura çekimiyle Hatay'da 7 bin 519, Malatya'da 2 bin 796, Kahramanmaraş'ta 3 bin 180, Adıyaman'da 6 bin 541, Gaziantep'te 643, Diyarbakır'da 1368, Elazığ'da 412, Osmaniye'de 507, Şanlıurfa'da 1180, Adana'da 240 ve Kilis'te 426 yeni konutun hak sahipleri belirlendi.Törende konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, bugüne kadar 311 bin bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdiklerini duyurarak, "Hedefimiz 450 bin rakamına ulaşmak. Kalan konutların büyük bir kısmının projeleri tamamlandı. İhale süreçleri başladı. Yıl sonu itibarıyla burada yapılacak ihalelerin tamamını gerçekleştirmiş olacağız. Hedefimiz 2025 sonu itibarıyla da tüm depremzede vatandaşlarımızı evlerine yerleştirebilmek" müjdesini paylaştı.İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ise dün yapılan törenle ilk defa orta hasardan hak sahibi olan vatandaşların kuraya girdiğini belirterek, "Artık orta hasardan onarılacak ve yıkılacak konutlar netleştiği için bugünkü ve bundan sonraki kuralarda da orta hasardan hak sahibi olan vatandaşlarımızı dâhil edeceğiz. Onları da inşallah yeni yuvalarına kavuşturacağız" bilgisini paylaştı.Öte yandan bugüne kadar 296 bin 264'ü konut, 14 bin 897'si ticari ünite olmak üzere 311 bin 161 bağımsız bölümün ihalesi tamamlandı. 11 ilde toplamda 414 bin 538'i konut, 39 bin 108'i ticari ünite olmak üzere 453 bin 646 bağımsız bölüm inşa edilecek.