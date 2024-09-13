Ankaralılar isyanda! Yavaş’ın 5 buçuk yıldır açamadığı BELPA buz pateni tesisi için sert tepki



AK Parti Çamlıdere Meclis Üyesi Arif Yağcı ise,

''Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Buz Pateni Federasyonu'ndan ben burayı çalıştıracağım, işleteceğim diyerek aldı ancak 5 buçuk tamiratını bitirip Buz Pateni Sarayı'nı açamadı. Zaten tesisin çalışır halde olduğu tutanaklarca sabitken 5 buçuk yılda hazır Buz Pateni tamiratını yapıp açamayan bir Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Mansur Yavaş, Ankara'yı yönetmek konusunda her zaman olduğu gibi sınıfta kalmıştır. Klasik CHP zihniyeti işte. Yeniden yapmayı bırakın, çalışan hizmeti bile işletemiyorlar. Tadilatını yaparak halkın hizmetine sunamıyorlar. 60 günde sıfırdan Defne Hastanesi'ni yapan, 1 yılda 75 bin deprem konutunu teslim eden Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirebiliyorlar ama çalışır halde teslim aldıkları buz pateni pistini 5 buçuk yıldır açamıyorlar. Sadece BELPA Buz Pateni Pisti değil. Teleferik hattını da süresiz kapattılar. Anka Parkı da çürümeye terk ettiler. Her zaman yaptıkları gibi söz verdiler, yapmadılar. Yapılmışa da sahip çıkmadılar."

VATANDAŞLARIN TEPKİLERİ YÜKSELİYOR

5 buçuk yıldır açılamayan buz pateni pisti ile ilgili vatandaşlar da tepkili. Yapılan göstermelik açılışlara rağmen tesisin hizmet verememesi tepkiyle karşılanıyor.

Tuncay Kaplan: Daha acısı da seçim öncesi rakip aday pistin önüne kameraları getirip haber yaptırınca, açılışı 28 Mart'ta yapıyoruz deyip sahte bir açılış konseri yapmaları. Arayıp sordum Nisan'da açılacak dediler. Nisan ayı bitti Eylül'e geldik hala açılamadı.

Ali Görkmen: Faaliyete geçti afişleri ile dolu BELPA buz pistine gittiğimde ilgili şube müdürü ile de tanışıp tesisin faaliyete Nisan ayı içerisinde geçeceğini öğrenmiştim. Her gün buradan geçiyor ve yakın zamanda açılacağına dair bir işaret göremiyorum.

Ömer Faruk Aytaç: Seçim öncesi iş yapar görünmek içinmiş her şey. BELPA 'nın Buz Pateni salonunu da aynı şekilde yarım yamalak yapmış. Buz pateni salonuna buz pisti yapmamış. Konserle açılışını yaptı güya. Hadi kayalım desen buz pisti yok tesiste.

Hüseyin Demirci: Beş sene boyunca bir gün sokağa çıkmadın. En basiti ne biliyor musun? BELPA buz pistini tam 5 buçuk senedir yapamadın.

İbrahim İşitmir: Yapmak gibi bir dertleri yok. Var olan kurulu sistemi işletmekten aciz zavallılar.

Filiz Çınar: Yapılan hizmeti önce iptal edip sonrada kendileri yapıyormuş gibi sunmayı bile beceremeyen bir kabiliyetsizlik örneği. Yapılmışı dahi hizmete yeniden kazandıramıyorsunuz ve siz bu milletten oy aldınız tebrikler.