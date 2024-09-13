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Giriş Tarihi: 14.9.2024 00:19 Son Güncelleme: 14.9.2024 00:46

Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine Muhammet Bilal Macit, Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevine Musa Heybet, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Yasin Ayfer Erkoç atandı

Atama kararları Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınarak, Bakan Yardımcılığına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı.

Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi görevden alınarak yerine Musa Heybet getirildi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alındı ve Bakan Yardımcılığına Yasin Ayfer Erkoç'un ataması yapıldı.

Ayrıca Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu görevden alınarak yerine Erhan Karakaya atandı.

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay getirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre görevden alınan ve atanan kişilerin listesi şöyle:

İşte isim isim görevden alınan ve atanan kişilerin listesi...

İşte isim isim görevden alınan ve atanan kişilerin listesi...

İşte isim isim görevden alınan ve atanan kişilerin listesi...

İşte isim isim görevden alınan ve atanan kişilerin listesi...

İşte isim isim görevden alınan ve atanan kişilerin listesi...

İşte isim isim görevden alınan ve atanan kişilerin listesi...

İşte isim isim görevden alınan ve atanan kişilerin listesi..

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Atama kararları Resmi Gazete'de
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