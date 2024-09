Bakan Ersoy: Kültür Yolu Festivalleri, ülkemizin en büyük marka projelerinden biri haline geldi

'60 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFLİYORUZ'

Bakan Ersoy, yapılan çalışmalar neticesinde bugün Türkiye'nin, dünyada turizm konusunda ilk 5'te yer aldığını ifade etti. 2002 yılında Türkiye'ye 13 milyon turist gelirken turizmden elde edilen gelirin 12 milyar dolar olduğunu, bugün 60 milyon turist hedefine doğru emin adımlarla ilerlerken 60 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini söyleyen Ersoy, "Ülkemiz, turizm konusunda dünyanın en güçlü potansiyeline sahip ülkeleri arasında bulunmaktadır. Ancak bu potansiyel geçmiş dönemlerde maalesef doğru değerlendirilmedi. Türkiye'de turizm dendiğinde sadece deniz, kum, plaj anlaşılıyordu. Fakat doğa harikası sahillerimizle ilgili dahi gereken çalışmalar yapılmamıştı. Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde turizm konusunda devrim niteliğinde kararlar alarak Türkiye'de turizmin niteliğini arttıracak, turizmi 12 aya çıkaracak ve Türkiye'nin dünya turizm pastasından çok daha güçlü bir pay alabilmesini sağlayacak çalışmalar yaptık. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde bugün Türkiye, dünyada turizm konusunda ilk 5'te yer almaktadır. 2002 yılında ülkemize 13 milyon turist gelirken turizmden elde ettiğimiz gelir 12 milyar dolardı. Bugün biz 60 milyon turist hedefine doğru emin adımlarla yolumuzda ilerlerken 60 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. İşte bu başarıların altında doğru politikalar geliştirmek ve alınan kuralları uygulama iradesi yatmaktadır. Bu doğru politikalardan biri de her yaş ve kesimden vatandaşımızın kültür ve sanatın her dalına kolay ve yoğun şekilde erişim sağlayabildiği bu tarz festivallerdir. 2021 yılında 2 binden fazla sanatçının katılımıyla başlayan festivalimize her geçen dönem Türkiye ve dünyadan farklı sanatçıları ve sanat kurumlarını dahil ettik. 2023 yılına gelindiğinde festivale katılım sağlayan sanatçı sayısı çok daha yüksek seviyelere ulaştı. Bu yılki hedefimiz ise bu sayıları daha da yukarılara çekmek. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklere halkımızın katılımı, sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi, ne denli doğru bir çalışma yaptığımızı gösteriyor'' ifadelerini kullandı.