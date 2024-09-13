Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, Taha Akgül'ü kabul etti
Giriş Tarihi: 13.9.2024 10:14

Başkan Erdoğan, Taha Akgül'ü kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalyayla güreş kariyerini noktalayan Taha Akgül'ü kabul etti.

AA
Başkan Erdoğan, Taha Akgül’ü kabul etti

Taha Akgül, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız makamında bizleri kabul etti. Kendileriyle güreş üzerine sohbetimiz oldu ve kariyer hedeflerimiz için güzel bir teveccühte bulundu. Olimpiyat madalyalarımızın olduğu tabloyu hediye ettik. Kendisinden Allah razı olsun, her zaman güreş adına desteklerini hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Taha Akgül, sporculuk kariyerinde olimpiyatlarda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanırken, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu da elde etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, Taha Akgül'ü kabul etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA