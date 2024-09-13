Başkan Erdoğan’dan Sakarya Zaferi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda Gazi Mustafa Kemal'i ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını andı.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Millî Mücadele'mizin en kritik safhasında kazanılan, Büyük Zafer'e giden yolu açan Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal'i ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle yâd ediyorum.