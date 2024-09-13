CHP’li belediye Çeşme’yi satıyor

İzmir'de kamuya ait malların satışı gelenek haline geldi. CHP'li ilçe belediyeleri borç batağına sürükledikleri yönetimlerindeki belediyeleri biraz olsun rahatlatmak, piyasaya olan borçlarını ödemek için çareyi mülkiyeti kendisine ait taşınmazları bir bir elden çıkarmakta buldu. İzmir'deki CHP'li belediyelerin satış kervanına Güzelbahçe, Dikili, Seferihisar, Karaburun, Bornova ve Bayındır'dan sonra şimdi de Lal Denizli'nin başkanlığını yaptığı Çeşme Belediyesi eklendi. Başkan Denizli'nin talimatı ile mülkiyeti Çeşme Belediyesine ait Ardıç Mahallesi 22 MI 306 ada 518 parseldeki 3 bin 805,4 metrekarelik arazi satışa çıkarıldı. Satış için muhammen bedel de 201,5 milyon TL olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan satış ilanına göre ihale 26 Eylül saat 15.00'te Çeşme Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu'nda yapılacak. Satıştan elde edilen gelirin önemli bir bölümü belediyenin kamu kurum ve kuruluşlar ile esnafa olan borçların ödenmesi için kullanılacak.