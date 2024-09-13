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Giriş Tarihi: 13.9.2024 09:57

Jahrein'den mide bulandıran sözlerin ardından gözaltına alındı

Sosyal medyada Jahrein rumuzuyla tanınan Ahmet Sonuç ile “Rockerpuck_Evil” kullanıcı adı ve “Pungent 666” rumuzlu şahıs, müstehcen açıklamaları nedeniyle gözaltına allındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Jahrein’den mide bulandıran sözlerin ardından gözaltına alındı

"X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile yöneticisi olduğu "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür. Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, "Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısının (E.K.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca "JAHREİN" isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. E.K. ve A.S. isimli şahıslar 12.Eylül 2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır."

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Jahrein'den mide bulandıran sözlerin ardından gözaltına alındı
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