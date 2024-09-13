Marmara Üniversitesi’nin en büyük yerleşkesi açılıyor

İstanbul Maltepe'de, Marmara Üniversitesi'nin en büyük yerleşkesi olan ve ilk etabı 2021'de tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin 2'nci etabı da tamamladı. Küçükyalı'da inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Maltepe Yerleşkesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak. 29 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılan projenin 3 yıl önce tamamlanan ilk etabı olan Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Sağlık Yerleşkesi, Tıp Fakültesi, Üniversite Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gastroenteroloji Enstitüsü, Nörolojik Bilimler Enstitüsü gibi sağlık eğitim birimlerinden oluşan yapısıyla yıllardır hizmet veriyor. Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Maltepe Yerleşkesi'nde ise bugüne sadece Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi yer alıyordu. Projenin devamında Atatürk Eğitim Fakültesi, Finansal Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi binaları da tamamlandı. Açılışın ardından Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Maltepe Yerleşkesi'nde toplam 7 fakültede eğitim verilmeye başlanacak. Yerleşke üniversitenin eğitim birimi sayısı ve bu birimlerden faydalanacak öğrenci sayısı göz önünde bulundurulduğunda Marmara Üniversitesi'nin en büyük yerleşkesi haline geldi.