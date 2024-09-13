MİT Başkanı Kalın, Hamas liderleri ile Ankara’da görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı, sürecin başından bu yana ateşkesin sağlanması için taraflar ve ilgili tüm aktörler ile temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı bu süreçte önemli bir rol üstlenerek, HAMAS üst yönetimi, İsrail, Mısır, Katar ve ABD başta olmak üzere bütün aktörlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.