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Giriş Tarihi: 13.9.2024 20:28 Son Güncelleme: 13.9.2024 20:37

MİT Başkanı Kalın, Hamas liderleri ile Ankara'da görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Liderleri ile Ankara'da görüştü. Görüşmede ateşkes müzakereleri başta olmak üzere Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlanması için atılacak adımlar ele alındı.

MİT Başkanı Kalın, Hamas liderleri ile Ankara’da görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Hamas Siyasi Büro liderleri arasında yapılan görüşmede; İsrail-Filistin arasında ateşkes müzakerelerinde gelinen son nokta ve rehine takası konuları ele alındı.

İnsanlık dramının yaşandığı Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için atılabilecek somut adımlar değerlendirildi.

Görüşmede, HAMAS'ın, müzakere sürecindeki yapıcı ve olumlu tavrının altı çizilirken, İsrail'in BMGK kararlarıyla desteklenen ve mutabık kalınan öneri metnine yeni şartlar getirmesinin ateşkes sürecini zorlaştırdığı kaydedildi. Yapılan görüşmede, İsrail'in katliama yol açan saldırılarını sürdürmesinden duyulan endişe de dile getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, sürecin başından bu yana ateşkesin sağlanması için taraflar ve ilgili tüm aktörler ile temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı bu süreçte önemli bir rol üstlenerek, HAMAS üst yönetimi, İsrail, Mısır, Katar ve ABD başta olmak üzere bütün aktörlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

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MİT Başkanı Kalın, Hamas liderleri ile Ankara'da görüştü
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