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Giriş Tarihi: 13.9.2024

PKK’lı teröristler sınırda yakalandı

PKK’lı teröristler sınırda yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY ve 1 PKK/KCK şüphelisi, tutuklandı. Güvenlik güçlerinin Meriç ilçesi ve merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri V.Ö. ile A.A. ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan M.B. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ö., A.A. ve M.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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PKK’lı teröristler sınırda yakalandı
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