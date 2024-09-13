Sinan Oğan’dan SABAH TV’ye özel açıklamalar: İmamoğlu’na kaptıracak tek bir milliyetçi arkadaşımız yok

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere katılan Sinan Oğan, Sabah YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu. Oğan, 'para aldı' iddiasından, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ işbirliğine varana kadar çok çarpıcı ifadeler kullandı. Oğan, 2028 yılı için planını da açıkladı.

"TÜRK SİYASETİNDE TÜRK MİLLİYETÇİLERİ KİLİT OLMALIYDI"

2023 seçimlerinde neden Cumhurbaşkanı adayı olduğunu anlatan Sinan Oğan, "HDP olmazsa siyaset olmaz gibi bir hava oluşturulmaya çalışıldı millet ittifakı tarafından. Biz bunun yanlış olduğunu söyledik. Hedefimiz HDP'yi Türk siyasetinde kilit olmaktan çıkarıp, merkeze Türk milliyetçilerini oturtmaktı. Bunu başardık." dedi.