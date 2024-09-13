Sinan Oğan’dan SABAH TV’ye özel açıklamalar: İmamoğlu’na kaptıracak tek bir milliyetçi arkadaşımız yok

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere katılan Sinan Oğan, Sabah YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu. Oğan, 'para aldı' iddiasından, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ işbirliğine varana kadar çok çarpıcı ifadeler kullandı. Oğan, 2028 yılı için planını da açıkladı.
"TÜRK SİYASETİNDE TÜRK MİLLİYETÇİLERİ KİLİT OLMALIYDI"
2023 seçimlerinde neden Cumhurbaşkanı adayı olduğunu anlatan Sinan Oğan, "HDP olmazsa siyaset olmaz gibi bir hava oluşturulmaya çalışıldı millet ittifakı tarafından. Biz bunun yanlış olduğunu söyledik. Hedefimiz HDP'yi Türk siyasetinde kilit olmaktan çıkarıp, merkeze Türk milliyetçilerini oturtmaktı. Bunu başardık." dedi.
"KILIÇDAROĞLU BİZİM BAŞARIMIZA OTURMAYA ÇALIŞTI"
"Bir diğer hedefimiz seçimleri ikinci tura bırakmaktı." diyen Oğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sayın Kılıçdaroğlu bir TV programında "bizim en büyük başarımız seçimi ikinci tura bırakmaktı" dedi. Hayretler içerisinde izledim. Düşünün Millet ittifakı'nın adayı, bu seçimin en favori adayı gösterilen,
anketlere göre %65'te alacak olan aday, kalktı dedi ki "bizim en büyük başarımız seçimi ikinci tura bırakmaktı." Halbuki bizim başarımızın üzerine oturmaya kalktı. Seçimi ikinci tura bırakmak bizim başarımızdı.
"KILIÇDAROĞLU SEÇİMİ KAZANSA DA ÜLKEYİ YÖNETEMEZDİ"
Kılıçdaroğlu'na neden destek vermediğini de açıklayan Oğan, "Türkiye'de parlamento çoğunluğu Cumhur ittifakı'ndaydı. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklesek hatta seçimi kazandırsak bile parlamento çoğunluğu olmadan bu ülkeyi yönetemeyecekti."dedi.
Oğan, Kılıçdaroğlu ile arasında geçen konuşmayı da anlattı:
Kılıçdaroğlu ile sohbetimizde şunu konuştuk;
Sayın Kılıçdaroğlu parlamento çoğunluğu sizde değil, meclise giden kararnameleriniz kabul edilmeyecek ve siz erken seçime gitmek zorunda kalacaksınız... Kılıçdaroğlu evet dedi ben seçilirsem erken seçime gideceğim üç ay içinde. Hal böyleyken Kılıçdaroğlu'nu destekleyemezdik.
"KILIÇDAROĞLU DAHA FAZLASINI ÖNERDİ"
Oğan, 'Para aldı' iddialarına tebessüm ederek şu yanıtı verdi:
Bana para aldı diyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu daha büyüğünü önerdi. 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanı yardımcılığı önerdi. Ama biz kabul etmedik.
Tapu var diyorlar. Sayın Özdağ'ın ya da CHP'li vekilin elinde tapu var mıymış? Getirsin göstersinler.
"BİZİM KAPIMIZA ÇARPI İŞARETİ KOYDULAR"
Oğan, can güvenliklerinin bile tehdit altında kaldığı günler yaşadıklarını belirtti ve şöyle devam etti:
Bizim kapımıza yeşil renkte çarpı işareti koydular. Çocuklar evdeyken kapıyı zorladılar. Bunlar konuşulmuyor. Biz daha güvenli bir yere geçmek zorundaydık. Kendisine demokratik diyenler tarafından alamadığımız tehdit, hakaret kalmadı.
Biz mecbur kaldık daha güvenli bir eve geçmeye.
"ÜMİT ÖZDAĞ CUMHUR İTTİFAKI'NDAN BAKANLIK İSTEDİ"
Ümit Özdağ'on Cumhur İttifakı ile pazarlık yapmak istediğini belirten Oğan, o süreci şöyle özetledi:
Ümit bey Cumhur İttifakı'ndan bir bakanlık istedi ama kendisine bu verilmedi. Benim ne Cumhur ne Millet ittifakı'ndan bir bakanlık ya da yardımcılık talebim olmadı. Ümit Özdağ, Cumhur İttifakı bakanlık verirse desteklerim, vermezse tarafsız kalırım demişti. Bizim son konuşmamızda millet ittifakını destekleme fikri yoktu.
"ÜMİT ÖZDAĞ'A KIRGINIM"
Kendisinin seçim desteği sonrası gayrimenkul edindiği iddialarını destekleyen Özdağ'a kırgın olduğunu belirten Oğan, "Ümit Özdağ'a bireysel olarak kırgınım. Çünkü tapular ortada vs dedi. Bana sorsaydı ben kendisine söylerdim. Bana sormadan olmayan tapular üzerinden birtakım iddiaları doğru gibi kabul edip konuşması doğru olmadı. Biz Ümit bey ile yeni tanışmıyoruz.
Bireysel olarak kırgın olsam da ben ilkesel olarak bütün Türk milliyetçisi partilerin bir arada olmasını savunuyorum." ifadelerini kullandı.
"BENİ EN ÇOK ZAFER PARTİSİ KİTLESİ ÜZDÜ"
Zafer Partisi'ne iftiraları nedeniyle sitem eden Oğan, şunları söyledi:
Beni en çok üzen kitle Zafer partisi kitlesi oldu. HDP'lilerden daha çok iddialarda bulundular. Ne oldu? Hangisi doğru çıktı bu iddiaların? Türk milliyetçilerinin birbirini yıpratmasını doğru bulmuyorum.
"İMAMOĞLU İLE TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN HİÇBİR ORTAK PAYDASI YOKTUR"
Ekrem İmamoğlu'na HDP ile işbirliğine nedeniyle tepki gösteren Oğan, "Türk milliyetçilerinin görevi kendi içlerinden sivrilenleri imha edip örneğin İmamoğlu'nun önünü açmak değildir.
Sayın İmamoğlu CHP'nin adayı olmak istiyor evet ama bunun için Türk milliyetçileri hiçbir çaba içinde olmamalı. İmamoğlu ile Türk milliyetçilerinin hiçbir ortak paydası yoktur olamaz da. Bir tarafta Türk askerini tükürük ile boğarım diyenleri karşılayacaksın, bir tarafta Selahattin Demirtaş olacak, öbür tarafına da Türk milliyetçilerini alacaksın yok böyle bir şey. Bizim HDP ve İmamoğlu kafasındakilere kaptıracak tek bir milliyetçi arkadaşımız yoktur." dedi.