Şişli Belediyesi’nden ‘mühür’ skandalı

Şişli Belediyesi personelinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yapan hakim ve savcıların taşınması sırasında mühürlerini kopyalayarak sahte evrak düzenlediği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Tolgahan Erdoğan isimli bir kişi sosyal medya platformu X'ten konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli savcı ve hakimlerin taşınması için, araç tahsisinde bulunan Şişli Belediyesi'nin bazı çalışanlarının savcının mührünü kullanarak, araca sahte görev emri düzenlediği iddiasında bulunuldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin açılama geldi.Başsavcılık açıklamasında, "Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız görevlendirme kayıtlarında yapılan ilgili evrakların kontrolünde şahısların düzenledikleri görev belgeleri, içerikleri, yetkili imza, kaşe ve mühürlerin sahte olduğu anlaşılmakla şüpheliler hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak Dolandırıcılık" suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.