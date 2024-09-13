Sivil ve özgürlükçü bir anayasa yapmak en büyük görevimizdir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Eylül darbesinin 44'üncü yıldönümünde bir mesaj yayınladı ve "Sivil, katılımcı ve özgürlükçü anayasa yapmak en büyük görevimizdir" mesajı verdi. Kurtulmuş, her darbenin, her alanda Türkiye'yi geriye götüren büyük ihanetler olarak hafızalara kazındığının altını çizerek, şöyle devam etti: Artık darbelerin izlerini geride bırakarak, darbe dönemlerinden kalan en büyük kalıntılardan biri olan 1982 Anayasası'ndan kurtulma vakti gelmiştir. Nasıl ki 12 Eylül'ün toplumsal, siyasi ve ekonomik bedelleri milletimizin kararlılığıyla aşılmışsa, şimdi de darbe anayasasını tarihin çöplüğüne atmak ve milletimizin iradesini tam anlamıyla yansıtan, demokrat, sivil, kapsayıcı ve özgürlükçü bir anayasa yapmak en büyük görevimizdir. Ancak böyle bir anayasa, toplumun her kesimini kucaklayan, kimsenin ötekileştirilmediği, hukukun üstünlüğünün tam anlamıyla sağlandığı bir ortamı temin edebilir. Türkiye'nin güçlü, adil ve demokratik yarınları, darbe anayasaları ile değil, millet iradesinin şekillendirdiği yeni bir anayasayla inşa edilecektir. Türkiye, bir daha asla darbelerin yaşanmayacağı bir demokratik ülke olmak zorundadır. Darbe anayasalarının değil, millet iradesinin şekillendirdiği bir Türkiye inşa etmek, demokrasiye ve gelecek nesillere olan borcumuzdur." ANKARA