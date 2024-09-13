Son dakika: Şahan Gökbakar’ın denize sıfır kaçak villası mühürlendi

Marmaris'teki orman yangınında canlı yayın açarak "Evimi kurtaramasak da hiç önemli değil, gram üzülmem" diyerek Türkiye'yi ayağa kaldıran, denize sıfır villasının önüne iskele kurup burası 'özel mülktür' yazısı asarak vatandaşa koyu kapatan oyuncu Şahan Gökbakar'ın söz konusu villasının kaçak olduğu tespit edilerek yapı kayıt belgesi iptal edildi. Gökbakar'ın 2018 yılında Marmaris'in Turgut Mahallesi Delikyol Koyu'nda satın aldığı villasının birinci derecede Sit Alanı'nda olduğu anlaşıldı. İmara açık bir yerleşim alanı olmadığı ve imar barışına aykırı şekilde izinsiz ek binalar yapıldığı belirlendi. Denize sıfır konumda olan villa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, bölgenin "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip olduğu ve çivi bile çakılamayacağı tespit edildi.

KAÇAK VİLLAYI KARDEŞİNİN ŞİRKETİ ÜZERİNE YAPMIŞ

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın kaçak villasını kardeşi Togan Gökbakar'a ait Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi'nin üzerine yaptığı ortaya çıktı. Ev, önündeki beton iskele, depo (ardiye) ve fırın, sundurma ve terastan oluşan yapının Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunduğu bölgede imar planı bulunmuyor.

BAKANLIKTAN UYARI YAPILMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 6 Eylül 2024'te Marmaris Belediyesi'ne yaptığı son uyarıda, yapı kayıt belgesinin iptali ile ilgili açılan davalarda herhangi bir yürütmeyi durdurma kararı olmadığı ifade edildi. Bakanlık, yıkım işleminin Marmaris Belediyesi'nce gerçekleştirilmemesi durumunda kanun gereği CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye tarafından da gerçekleştirileceği hatırlatıldı. Gerekli işlemlerin yasada belirlenen süreler içinde gerçekleştirilmemesi durumunda nedenine dair bilgi istendi. Tüm uyarılara rağmen yıkım kararını uygulamayan Marmaris Belediyesi'ne 6 Eylül'de gönderilen yazıda, ayrıca Gökbakar'ın kaçak villasının belediye tarafından yıkılmaması durumunda bakanlık tarafından yıkımın gerçekleştirileceği ve masrafların belediyeden tahsil edileceği vurgulandı.

MÜHÜRLENDİ

Marmaris Belediyesi, Şahan Gökbakar'ın evi ile ilgili açıklama yaptı. Gerekli incelemelerden sonra söz konusu evin mühürlendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunda sanatçı Şahan Gökbakar'ın evi olarak bilinen Turgut Mahallesi, eski 1931 parsel, yeni 243 ada, 1 parselde kayıtlı mülkiyeti Çamaşırhane Film Yapım A.Ş.'ye ait taşınmazla ilgili olarak Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü ekiplerince bugün gerekli teknik inceleme ve tespit çalışması gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemede yapı tatil zaptı tutularak mühürleme işlemi tesis edilmiştir. Bundan sonraki süreç; ilgili mevzuat hükümleri ve mevzuat hükümlerinin belirlediği süreler doğrultusunda tesis edilecek işlemlerle göre devam edecektir. Marmaris Belediyesi olarak konuya hassasiyetle yaklaştığımızı bildirir, kamuoyuna saygılarımızı sunarız"