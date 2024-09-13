Haberler Gündem Haberleri Tamer Karadağlı resti çekti: Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum
Giriş Tarihi: 13.9.2024 15:25 Son Güncelleme: 13.9.2024 15:32

Tamer Karadağlı resti çekti: Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, kurum içinde iş yapmayan oyunculara resti çekti. "Çalışmayacaksanız istifa edin, lale devri bitti! Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama ‘ben oyuncuyum’, ‘ben tiyatrocuyum’ demesi doğru gelmiyor. Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum" diyerek oturduğu yerden maaş alan tiyatroculara tepki gösterdi.

Tamer Karadağlı resti çekti: Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum

15 yıl boyunca hiç bir iş yapmayıp oturduğu yerden maaş alan sanatçılara tepki gösteren Karadağlı "Çalışmayacaksanız istifa edin" dedi.

'Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum'

Hürriyet'in haberine göre; kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama 'ben oyuncuyum', 'ben tiyatrocuyum' demesi doğru gelmiyor." diyen Tamer Karadağlı sözlerine şöyle devam etti.

"Çalışmayacaksanız istifa edin"

Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama 'ben oyuncuyum', 'ben tiyatrocuyum' demesi doğru gelmiyor. Çalışmayacaksanız 'istifa edin' diyorum. Hakkaniyetli olmaya çok özen gösteriyorum. "Çalışmayacaksanız 'istifa edin' diyorum. Hakkaniyetli olmaya çok özen gösteriyorum. Birçok arkadaşımıza, 'gidin dizi-filmlerde oynayın, para kazanın, görünür olun, isminiz marka değeri taşısın' diyorum. Bunu destekliyorum. Herkese de izin veriyorum. Ama sözleşmelerinde 'asli görevinizi aksatmamak' kaydıyla. Bazı oyuncularımız 15 sene boyunca oynamamış. Dışarıda dizi çekiyor, kendi özel tiyatrosu var, maaş alıyor ama çalışmıyor. Bunlar istifa ettiler. Lale devri bitti. Sayıları çok fazla değildi. Çalışmak isteyen çok fazla oyuncu var. Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum." ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bürokraside yeni atamalar yapıldı. Karara göre; Oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atandı.

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Tamer Karadağlı resti çekti: Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum
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