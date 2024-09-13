Vali Şıldak’tan Başkan Erdoğan ’a teşekkür

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bir dizi temaslarda bulunmak üzere dün Şanlıurfa'ya geldi. Havayolu ile şehre gelen Bakan Bolat, Vali Hasan Şıldak, Şanlıurfa Milletvekilleri ve il protokolünün de katılımlarıyla Ceylanpınar'a hareket etti.

CEYLANPINAR GÜMRÜK KAPISI MODERN KOŞULLARDA HİZMET VERECEK

Bakan Bolat, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Resulayn ilçesi ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi arasında modernize edilen Ceylanpınar Gümrük Kapısı hizmet binasının açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, Ceylanpınar Gümrük Kapısının açılmasının önemine işaret etti. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Rasulayn ile olan ticarette ihtiyaç duyulan gümrük kapısının modern ve konforlu şekilde yapılması için Bakanlık tarafından sağlanan revize uygulaması Valilik tarafından gerçekleştirdi. Bu kapsamda 78 milyon lira bedel ayrıldığını ifade eden Bakan Bolat yaptığı değerlendirmesinde "Bu açılış aslında bir şeyi de sembolize ediyor. İnşallah komşu ülke, kardeş ülke Suriye'de çatışmasız ve barış ortamının sağlanmasıyla beraber, Türkiye ile Suriye arasındaki kardeşlik ilişkileri, sosyal ilişkiler, ticaret, ekonomi, yatırım ilişkileri eski günlerine dönebilecektir. Oldukça iyi şartlarda yapılan bu gümrük müdürlüğü inşallah tüccarlar için, sanayiciler için, çiftçilerimiz için karşılıklı ticareti hızlandıracak önemli bir geçiş noktası haline geldi ve Ceylanpınar ile Resulayn arasında çok önemli bir köprü rolü görecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

173 gümrük müdürlüğünden 155'inin fiilen hizmet verdiğini dile getiren Bakan Bolat, Türkiye'nin en uzun sınır komşusunun Suriye olduğunu, bu ülkeye Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Mardin'deki sınır kapılarından geçiş yapıldığını belirtti. Bu sınır kapılarının Türkiye'yi Orta Doğu'ya, Körfez'e bağlayan çok önemli ticaret yolları olduğuna işaret eden Bakan Bolat, şöyle konuştu: "Biz bütün bu gümrük kapılarımızı modernize ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Gerek Bakanlık bütçe kaynaklarından gerekse yap-işlet-devret modeliyle şu ana kadar 17 tane gümrük müdürlüğümüz ve gümrük kapılarımız çok modern şartlarda hizmet veriyorlar. Şanlıurfa da en yenisi oldu. Geçen yıl Edirne Pazarkule ve Ardahan Türközü gümrük kapılarını modernize edilmiş bir şekilde hizmete açmıştık. Şu anda inşaatı devam eden Dereköy var Kırklareli'de ve tabii çok önemli olan Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nın modernizasyon çalışması artık sona yaklaşmış vaziyette. Bu yıl 2024'te ilk modernizasyonu tamamlanıp açılmış gümrük müdürlüğümüz burası, Şanlıurfa Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğümüz oldu. 600 milyar dolar civarında mal ve hizmet, mal, ihracat ve ithalat bu 155 gümrük müdürlüğünden geçmektedir." Ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülkenin Türkiye olması hedefiyle yola çıktıklarını aktaran Bolat, bu kapsamda gümrükleri modernleştirdiklerini söyledi. Bakan Bolat, Türkiye'nin Suriye'ye 2023'te 2 milyar dolar ihracat yaptığını, bu ülkeyle 2,4 milyar dolarlık ticaret hacminin oluştuğunu ifade ederek, şöyle konuştu:"Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın yeni binasında hizmet vermeye başlaması, siyasi ilişkilerde Suriye'de çatışmasız ve barışçı bir siyasi çözümün ortaya çıkması için çabaların yoğunlaştığı bu dönemde, Suriye'nin yeniden imarı, ekonomik faaliyetin tekrar canlanması noktasında çok hızlı bir ticaret akışına neden olacaktır. Bu nedenle gümrüklerimizi de o güne hazırlıyoruz. "

''ŞANLIURFA TÜRKİYE'NİN PARLAYAN YILDIZI''

Şanlıurfa'nın Türkiye'nin tarımsal üretim merkezi olduğunu ve tarımın öneminin afetlerde, savaşlarda, salgında çok daha önemli bir hale geldiğini aktaran Bolat, kentin ülkenin parlayan yıldızı haline geldiğini söyledi. Bolat, Şanlıurfa'nın ihracat rakamlarına da değinerek, şunları kaydetti: "Son 21 yılda Şanlıurfa tarımıyla, organize sanayi bölgesiyle, ticaretiyle, turizmiyle gerçekten bir cazibe merkezi bir yıldız haline geldi. Gümrükleriyle de dış ticareti arttırma gayreti içindeyiz. Şu anda faaliyet bazında iller sıralamasında Şanlıurfa'nın geçen yıl ihracatı 428 milyon dolardı. Ama bu yeni gümrük kapılarının açılmasıyla ve Suriye'deki eğer yakında barış ortamının tesisi mümkün olduğunda bu rakamlar milyar doların üzerine çıkacak en kısa sürede. Bu yıl ilk 8 ayda yüzde 32'lik bir ihracat artışı var Şanlıurfa'nın. 335 milyon dolar, ihracatı yükseldi. Bu şu demektir. İnşallah yıl sonuna kadar 550-600 milyon dolara yükselmiş olacak." dedi.

VALİ ŞILDAK'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN BOLAT'A TEŞEKKÜR

Açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Hasan Şıldak ise "Öncelikle Bakanımızın da ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilimize yönelik her zaman bir pozitif yaklaşım içerisinde. İlimizin gelişmesine ve kalkınmasına yönelik desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Bakanımız Ömer Bolat'a şehrimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün itibarıyla Ceylanpınar Gümrük Kapımız daha modern bir görünüme kavuştu. Gümrük kapılarımızın yanı sıra il merkezimizde bulunan ve hasarlı olduğu için yıkılan merkez gümrük hizmet binasının da yapımına en kısa zamanda başlanılacağı, bu konuda gerekli koordinasyonun sağlanarak inşaatın TOKİ tarafından yürütüleceğini de öğrenmiş bulunuyoruz. Ayrıca ilimizdeki sanayici ve ticaret işiyle uğraşan iş insanlarımızın talebi üzerine Şanlıurfa'da Eximbank temsilciliği açılacak. Bütün bu gelişmeler Şanlıurfa'da ticari alanda faaliyet gösteren firmalar ve sanayiciler açısından son derece önemli gelişmeler sağlayacaktır. Tüm bu müjdeli haberleri Sayın Bakanımız aracılığıyla şehrimize duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa'nın sahip olduğu iki gümrük kapısının da yenilenmesinin, yapılan girişimlerin sonuç vermesinin ilimiz için büyük önem taşıyor. Bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ticaret Bakanımıza ilimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Vali Şıldak ve katılımcılar daha sonra Akçakale ilçesine geçerek buradaki sınır kapısında incelemede bulundu. Önemli bir işlem hacmine sahip olan Gümrük Kapısı sahasının genişletilerek yenilenmesi konusundaki ihtiyaçların Valilik tarafından Bakanlığa iletilmesi üzerine bölgede gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, Akçakale gümrük sahasının genişletilerek buraya da yeni ve modern bir gümrük kapısı yerleşkesi kurulması ve bununla ilgili çalışmaların başlatılacağı bildirildi. Şanlıurfa Valiliğini de ziyaret eden Bakan Bolat, gün içerisindeki çeşitli temaslarını Şehit Ailesi ziyareti ile tamamladı.