Yüzde 50 talep eden işçilere yüzde 25 zam

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan işçiler, 1 Temmuz'da başlayan toplu iş sözleşmesini protesto etti. Talepleri karşılanmayan belediye işçileri, Belediye-İş Sendikası önünde bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi. Sendikanın işçilerin taleplerini görmezden gelerek belediye ile görüşmeleri sürdürdüğünü belirten işçiler, "Belediye-İş istifa!" sloganı atarak tepkilerini dile getirdi. Belediyeİş Sendikası Temsilcisi Süleyman Acar, "Yaklaşık 3 aydır devam eden sözleşme sürecimiz vardı. Önce yüzde 13 önerildi, sonra yüzde 25'e çıktı. Şimdi de yüzde 26-27'ye tekabül ediyor. Bizim talebimiz yüzde 50'ydi. Daha doğrusu bizim talebimiz ikramiyelerin kadrolu işçilerle eşitlenmesi ya da yarısı olsun. Ayşe Ünlüce ile son toplantıda bir görüşme oldu. O da yüzde 25 önerdiğini, her ay 40 metreküp yakıt önerdiğini, bir de yol, yemek, izin kesilmemesi konularını önerdi. Biraz ikramiyemizden ve yanlardan artış olsa düzelecek. Hiç kimsenin burada kötü amacı yok. Herkes hak arama derdinde." dedi.