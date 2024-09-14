Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Giriş Tarihi: 14.9.2024 22:05 Son Güncelleme: 14.9.2024 22:05

Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu gece idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan’dan Mevlid Kandili mesajı

Başkan Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:

"Veladet-i Nebi'nin yıl dönümünde rehberimiz, önderimiz, uğruna can vereceğimiz maşukumuz Hazreti Peygamber Efendimizi büyük bir ihtiramla, hürmetle yâd ediyorum. Leyle-i Mevlid'in Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA