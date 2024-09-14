Başkan Erdoğan’dan Mevlid Kandili mesajı

Başkan Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:

"Veladet-i Nebi'nin yıl dönümünde rehberimiz, önderimiz, uğruna can vereceğimiz maşukumuz Hazreti Peygamber Efendimizi büyük bir ihtiramla, hürmetle yâd ediyorum. Leyle-i Mevlid'in Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum."