Başkan Erdoğan’dan pankartla yardım isteyen kız çocuğu İstanbul’da ameliyat oldu

Ada Koçyiğit de sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "İyiyim. Çok iyi hissediyorum. Okulumu, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi, kardeşlerimi özledim. Biz pankart açmıştık. Tayyip dedem gördü. Ondan Allah razı olsun. İstanbul'a geldik ve sonra ameliyat oldum. Her şey onun sayesinde oldu. Allah ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Baba Musa Koçyiğit ise yaklaşık 15 gündür İstanbul'da olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığından, Cumhurbaşkanlığından buradaki İl Sağlık Müdürüne, valiliğe kadar hepsinden Allah razı olsun. İlgilendiler. Ameliyatını da dün yaptık. Doktoruyla görüştük. Başarılı bir ameliyat olduğunu söyledi. Bizim için çok önemli. Çok mutluyum. Kızımın dünyaya güzel bakması için gerçekten de çok sevinçliyim. Bir baba olarak Rabbim böyle acıları kimseye yaşatmasın. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yani bizler onun sayesinde buralardayız. Sizlerle birlikteyiz. Yani Ada'nın göz sağlığı için gereken neyse yapıyorlar. Allah onlardan, hepsinden razı olsun. Rabbim Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Rabbim onun yokluğunu bize göstermesin."