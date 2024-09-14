Binlerce işçinin ekmeğiyle oynadılar

Dün Van'da Vali Ozan Balcı'dan Van Projeleri hakkında bilgi alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha sonra AK Parti Van İl Başkanlığı'na geçerek 'Türkiye Buluşmaları' programına katıldı. 81 ilde 'Türkiye Buluşmaları' programı düzenlediklerini de söyleyen Bakan Işıkhan, "Milletvekillerimizle, MKYK üyelerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla birlikte Vanlı hemşerilerimizi ziyaret edip hasbihal edeceğiz. Şehrimizin ihtiyaçlarını, talep ve sorunlarını bir bir tespit edeceğiz. Sorunların çözümünü yine Vanlı hemşerilerimizle birlikte arayacağız. Biliyorsunuz Türkiye Yüzyılı vizyonumuza giden, her günü çok kıymetli bir zaman diliminden geçiyoruz. Hem içeride hem de dışarıda siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamak, büyüme evresinde olan ülkemiz için hayati bir önem taşıyor" şeklinde konuştu.Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan ve geri dönüş için İpekyolu Belediyesi önünde eylem yapan işçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantı yapacağı otelin önüne kadar "İşçiler asla pes etmeyecek", "Hak-İş nerede biz oradayız" sloganları atarak yürüdü. İşçiler otelin önünde Bakan Işıkhan'ı çiçeklerle karşıladı. Bakan Işıkhan ile görüşen HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz ile işçiler, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Bakan Işıkhan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her zaman haktan, emekten ve işçiden yana olduk.Burada da sizinle birlikteyiz. Davanıza, haklı mücadelenize destek vermek için siz kıymetli kardeşlerimize uğramak istedim. Davanız mübarek olur inşallah. İşlerine geri dönmek sürecinde de biz bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa onu yapacağız. Biz en kısa sürede işlerinize geri dönmeniz noktasında da bu haklı mücadelenize destek vereceğiz" dedi.Işıkhan, belediyelerin aldığı keyfi kararlar karşısında harekete geçerek kapsamlı bir teftiş başlattıklarını belirterek, "Gördük ki işten çıkarılan binlerce işçi, haksız bir şekilde mağdur edilmiştir. Bu nedenle ilgili belediyelere ciddi para cezaları kestik ve işçilerin haklarını korumak adına gereken tüm adımları attık" dedi.