Böyle mobbing görülmedi! Siyasi görüşü sebebiyle başına gelmeyen kalmadı: CHP’li belediyede işçi kıyımı





KARAVAR'IN CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'E YAZDIĞI MEKTUP

"28.03.2014 yılında İzmit Belediyesinde şe başladım. Görevimi en iyi şekilde yapmak, evime helal rızık götürmek için bugüne kadar görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. İşe başladığım günden bu yana taksi, minibüs gibi araçlarda görevlendirildim. Sırf siyasi görüşümden dolayı olduğunu düşündüğüm şekilde belediye yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtikten sonra çöp kamyonuna verildim. Bu işi yapamadığım, tecrübem bulunmadığını, kadromun bu görevde ilgisi olmadığını hem sözlü, hem yazılı yönetime bildirmeme rağmen iş akdim feshedildi. İşe devam ederken mobbing yetmezmiş gibi, çıkışım tazminatsız ve işsizlik maaşı bile olmayacak şekilde düzenlendi. Meydanlarda hiç kimsenin işiyle oynanmayacağına söz verdiğiniz halde işimden oldum. Ruh sağlığım bozuldu, eşim ve çocuğum ile mağdur edildim. Sizde bir aile babasısınız, çocuklarınız var, beni anlayışla karşılayacağınızı umut ediyorum. Bu haksızlığı ortadan kaldıracağınıza inanarak bu mektubu size yazıyorum. Bizlere yapılan bu haksızlığın karşısında sessiz kalmayıp, işimize iade edilmemizi sağlamanızı diliyoruz" dedi.