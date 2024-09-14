Deprem bölgesinin röntgeni çekildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yaptığı sunumun detayları ortaya çıktı. Deprem bölgesine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Kurum, dünyanın en geniş inşaat sahasında gece-gündüz çalışmalara devam ettiklerini vurguladı. Bugüne kadar hangi ilde kaç konutun teslim edildiğini sayılarla paylaşan Kurum, İskenderun Sahil Projesi'nin de detaylarını aktardı. Bakan Kurum'un deprem bölgesine yönelik sunumunda öne çıkan 7 madde şu şekilde sıralandı:1900 şantiyede 153 bin personelle, 4 bin 333 köyde ve şehir merkezlerindeki 174 ayrı alanda afet konutları inşa ediliyor.Bugüne kadar yapımı tamamlanan 101 bin 436 konut hak sahiplerine teslim edildi. Adana'da 2 bin 556, Osmaniye'de 4 bin 79, Hatay'da 18 bin 408, Kilis'te 1920, Gaziantep'te 15 bin 353, Şanlıurfa'da 3 bin 626, Diyarbakır'da 5 bin 783, Elazığ'da 3 bin 505, Adıyaman'da 14 bin 757, Malatya'da 10 bin 677, Kahramanmaraş'ta 20 bin 772 konutun teslimi yapıldı.Bu yılın sonuna kadar 199 bini 20 konut, 2 bini 668 ticari alan olmak üzere toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek. 414Şu ana kadar 296 bin 264'ü konut, 14 bin 897'si ticari ünite olmak üzere toplam 311 bin 161 bağımsız bölümün ihalesi yapıldı.Toplamda 414 bin 538'i konut, 39 bin 108'i ticari ünite olmak üzere 453 bin 646 bağımsız bölüm inşa edilecek.Kültür varlıklarının yeniden ihyası kapsamında Hatay'da Habib-i Neccar Camii, Meclis Binası ve Uzun Çarşı, Malatya'da ise Bakırcılar Çarşısı'nda çalışmalar devam ediyor.Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde çökme yaşanan sahilde de yeni bir proje hayata geçiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak 331 bin 842 metrekare alanda 'İskenderun Sahil Projesi'ni hayata geçireceğiz. Sahilde etkinlik alanları, kafeterya ve restoranlar, yürüyüş yolları, plaj tenis kulübü, çocuk oyun alanları yer alacak.