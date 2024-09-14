“Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü” kuruluyor

GÜVENLİK ANALİZİNDEN EĞİTİME KAPSAMLI YETKİLER



Genel müdürlük ayrıca , "Temsilciliklerin ve personelin güvenliği bağlamında terör eylemleri ve diğer tehditlere ilişkin konuları takip etmek ve bu konularda gerekli tedbirleri almak, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak", " Bakanlığın merkez ve yurtdışı teşkilatında görevli personelinin güvenilirliğinin devamını sağlamak, güvenlik soruşturması işlemlerini ilgili kurumlarla koordine etmek", "Bakanlığa yurtdışından gelen yabancı heyet ve şahıslar, Bakan ile Bakanlığın görev alanıyla ilgili olmak kaydıyla Bakan tarafından korunması uygun görülen şahısların korunmasına ilişkin tertip ve tedbirleri almak", "Bakanlık personeline ve yurtdışına atanan diğer kamu görevlileri ile Bakan tarafından belirlenecek diğer kişilere güvenlik eğitimi vermek, "Dış temsilciliklerin güvenlik analizlerini yerinde gerçekleştirmek" ve "Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak" görevlerini yerine getirecek. Halihazırda da gerçekleştirilen bu faaliyetler genel müdürlüğün işlerlik kazanmasıyla tek çatı altında toplanmış olacak.

PERSONEL İHTİYACI KAMU KURUMLARINDAN KARŞILANACAK



Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğünün görevlerini yerine getirmek için gerekli olan güvenlik personeli ihtiyacı ile teçhizatı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanacak. Personel ihtiyacının belirlenmesi, seçimi, eğitimi, görevlendirilmesi ve görevinin sonlandırılması Dışişleri Bakanlığı'nca yapılacak.