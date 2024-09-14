Dublör kullanıp iş adamları adına hesap açtılar... Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi detaylarına SABAH ulaştı

Başakşehir'de bir tapu dairesinde gerçekleşen olan 10 Eylül günü yaşandı. Aslında dolandırıcıları ele veren tek şey ise hesap edemedikleri taklit imza oldu. İşte dublörlü vurgunun detayları. Dolandırıcılar İzmirli iş adamı A.D'ye ait Başakşehir Güvercintepe'de 1.5 milyon liralık bir arsa olduğunu tespit etti. İlk olarak A.D. adına dublör kullanarak bir sahte kimlik çıkardılar. Ardından o arsayı ilana çıkarıp uygun fiyata satışa sundular. İlanı gören iş adamı B.A. (42) arsayı satın almak istedi. Dolandırıcılar, şüphe çekmemek için arsayı satın almak isteyen iş adamına arsa sahibi olarak Zekeriya köyde oturan bir iş adamının ismini verdiler.

SAHTE KİMLİK VE SAHTE HESAP AÇTILAR

Bu arada vakit kaybetmeden yine bir dublör aracılığı ile Zekeriyaköy'de oturan iş adamı M.B. adına onun daha önce hiç hesabı olmayan bankaya gidip hesap açtılar. Bankada daha önce bir hesabı olmadığı için fotoğraf bilgisi de bulunmuyordu. Kendisine M.B. diyen bir dublör gidip hesabı açtırdı.

TAPU MEMURUNUN DİKKATİ DUBLÖR PLANINI BOZDU

Arsayı satın almak isteyen B.A. dolandırıcı dublörler Başakşehir'de bir tapu dairesinde buluştu. Satış işlemleri başladığı sırada tapu memuru imzalardan birinden şüphelendi. Hemen durumu polise bildirdi. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hem arsanın gerçek sahibine hem de adına banka hesabı açılan iş adamına ulaştı.

BU KEZ GERÇEK POLİSLERE İNANMADI

İşlem durdurulacaktı ancak Zekeriyaköy'de ikamet eden ve adına dublör ile banka hesabı açılan iş adamı M.B. kendisini arayan polislere bir türlü inanamadı. Dolandırıcılık Büro Polisi çareyi resmi kıyafetlerini giyerek iş adamının evine gitmekte buldu. İkna edilen iş adamının adına açılan hesap kapatıldı.

PARALARI GERİ ALINDI

Arsayı satın almak isterken dublörler ile 1.5 milyon lira dolandırılan iş adamı B.A. ise paralarını Dolandırıcılık Büro sayesinde geri almayı başardı. Adına sahte ehliyet düzenlenerek arsası satılmak istenen A.D'nin ise yine hiç bir şeyden haberi olmadığı öğrenildi.

2 DUBLÖR TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro amirliği ekiplerince iki dublör Muharrem Ç.(50) ve Ali G.(41) Yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Gayrettepe Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.