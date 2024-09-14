Moro Müslümanlarına eğitim desteği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünyanın neresinde bir mağdur, mazlum varsa yardıma koşulması" talimatı doğrultusunda Türkiye, Afrika'dan Uzakdoğu'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki toplumlara elini uzatıyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da taleplerin karşılanması için birçok projeyi hayata geçirdi. En son yardım talebi Filipinler'den özerklik elde eden Moro Müslümanlarından geldi. 120 yıl sonra kendi bölgelerini yönetme hakkı kazanan Moro Müslümanları, Bangsamoro Özerk Bölgesi'ndeki yeni sistemlerini kuracak bürokrat ve hukukçu yetiştirmek konusunda Türkiye'den yardım istedi. Türkiye, şu anda özerk bölge yönetiminde görev yapan pek çok bürokrat ve hukukçunun yetişmesini sağladı. Türkiye büyük bir zulüm gören Myanmar Müslümanlarına yaptığı maddi- manevi yardımların yanı sıra medya desteği de verdi.