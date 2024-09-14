Türkiye Ayşenur’u bağrına bastı

Batı Şeria'daki barışçıl gösteri sırasında 6 Eylül'de İsrail askerleri tarafından kasıtlı biçimde hedef alınarak öldürülen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Tel Aviv'den Bakü'ye, oradan da Türkiye'ye getirildi. ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi'nin naaşını Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik çalışanları teslim aldı. Bakü'de Türk bayrağına sarılan naaş, THY İstanbul uçağına teslim edildi ve Türkiye'ye uğurlandı. Şehit Eygi'nin naaşı dün sabah saatlerinde Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi.Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için VIP Terminali'nde tören yapıldı. Düzenlenen törende, Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, görevli polisler tarafından alana getirildi. Tören, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve diğer ilgililerin katılımıyla yapıldı.Prof. Dr. Arpaguş'un dua okumasının ardından tören sona erdi. Aydın'a defnedilecek Eygi'nin naaşı, İstanbul Havalimanı'ndan uçakla İzmir'e gönderildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen törende Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı polis mangası tarafından tören alanına taşındı. Törene, Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi ve kuzeni Şerif Sarper Eygi ile İzmir Valisi Süleyman Elban ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile diğer yetkililer katıldı. İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı, naaşın başında dua etti. Polis mangası tarafından cenaze aracına kadar taşınan Eygi'nin naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.şgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazları kılındı. Ankara, İstanbul, Konya, Ordu, Trabzon, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere hemen her ilde cuma namazının ardından vatandaşlar, Eygi için saf tuttu. Bazı illerde "Direnişin vicdanlı yüreği şehit Ayşenur'a selam olsun" pankartı açan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Ayşenur ve Filistinliler için dua edildi.Filistin'de 21 yıl önce 16 Mart'ta İsrail tarafından öldürülen Rachel Corrie'nin annesi Cindy Corrie: "Bu, çok yakın çevremizden geldi ve çok acı vericiydi. Aile için üzüldük çünkü aile olarak o haberi aldığımızda yaşadıklarımızın; o ilk anların, ilk saatlerin, ilk günün nasıl olduğunun anılarını bize geri getirdi." Baba Craig Corrie ise "Sorumluların hesap verilebilirliğine ihtiyacımız var" diye konuştu.Filistin Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldüren İsrail askerinin kurşunu "neredeyse düz bir çizgide sol tarafından" isabet etti. Batı Şeria'nın Beyta beldesindeki bir gösteriye katıldığı sırada vurulan Eygi'nin ölüm sebebinin "ateşli silahla vurulma kaynaklı beyinde parçalanma, kanama ve ödem" olduğu açıklandı. Eygi'ye ateş edilen merminin kafatasına girdikten sonra parçalandığı ve beyin dokusunda yayıldığı aktarıldı. İsrail ordusu Eygi'nin "doğrudan hedef alınmadığını" öne sürmüştü. ABD Başkanı Joe Biden da Kurşun 11 yerden sekerek kazara onu vurmuş" demişti.İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği barbar saldırılarda dün 6 Filistinli daha hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği sistematik saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 118 Filistinli öldü, 95 bin 125 kişi yaralandı.