Villada dehşet! Sevgilisini öldürüp iki kişiyi yaraladı

İstanbul'da olay dün akşam saat 21.10 sıralarında Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre 54 yaşındaki Musa G.. Özbek asıllı Özbek asıllı 49 yaşındaki Zebiniso Dayıyarova adlı sevgilisinin bakıcı olarak çalıştığı villaya gitti.

VİLLADA DEHŞET SAÇTI

Sevgilisi ile önce tartışan Musa G. villada dehşet saçtı. Defalarca bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti. Ardından ev sahibi 87 yaşındaki M,Ö.'yü de 8 bıçak darbesi ve 86 yaşındaki eşi T.Ö.'yü de 2 adet bıçak darbesiyle yaraladı.

OLAY SONRASI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Korkunç cinayeti işleyen zanlı olay yerinden kaçtı. Gelen bağırış sesleri üzerine komşular hemen polis ve sağlık görevlilerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki yaralıyı hastaneye götürdü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren Musa G.'nin olay sonrası görüntüleri elde edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YAKALANDI

Yapılan çalışmaların ardından şüpheli Musa G., Küçükçekmece'de yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen katil zanlısı Musa G., cinayeti itiraf etti. Olayda kullandığı bıçağı ve üzerindeki kanlı gömleği denize attığını söyledi.

"BENİ ALDATIYORDU" İDDİA ETTİ

Cinayet Büro Amirliği'nde soruşturması sürdürülen katil zanlısı verdiği ifadesinde, öldürdüğü Zebiniso Dayıyarova adlı kadınla gönül ilişkisi olduğunu, maktulün kendisini aldattığını iddia etti. Aldattığı için villaya giderek onunla tartıştığını daha sonra bıçakla kendisini defalarca bıçakladığıın söyledi. Soruşturmanın ardından 2 suç kaydı çıkan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.