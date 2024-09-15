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Giriş Tarihi: 15.9.2024 17:34

Bakanı Tunç: Soruşturma açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hendek’teki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilgili olarak patlamanın sebebi ve sorumluların tespiti için adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Bakanı Tunç: Soruşturma açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TEM Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından sosyal medya hesabından açıklama paylaştı.

Bakan Tunç yaptığı paylaşımda, "Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Patlama sonrası çıkan yangının söndürülmesi ve yaralıların tedavisi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Patlamanın sebebi ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

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Bakanı Tunç: Soruşturma açıldı
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