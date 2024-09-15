Çelik Kubbe için durmak yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısı sonrası duyurulan "Çelik Kubbe" projesi için hummalı bir çalışma başladı.Türkiye, "çok alçak irtifadan çok yüksek irtifaya" ve "çok kısa menzilden uzun menzile" kadar uzanan tehditlere karşı hava sahasının tamamını kapsayacak bir "güvenlik şemsiyesi" inşa ediyor. Son olarak Mehmetçik tarafından halihazırda kullanılan Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma ve Komuta Kontrol ve Silah Sistemi araçlarının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı. KORKUT Hava Savunma Top Sistemi roket, top ve havan tehditlerine karşı güvenlik kalkanı oluşturuyor. Envanterde yer alan Korkut savunma sistemlerinin artması Türkiye'nin güvenlik şemsiyesini daha güçlü hale getiriyor.