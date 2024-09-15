Emine Erdoğan’ın hayata geçirdiği Gönül Elçileri projesi New York’ta dünyaya anlatılacak

GÖNÜL ELÇİSİ PROJESİ

2012 yılında başlatılan Gönül Elçileri projesi ile bütün çocukların, sevgi ve güven ortamında büyüme hakkına sahip olduğu vurgulanıyor. Koruyucu ailelik sistemi ile bir çocuğun hayatını tümden değiştirebilecek bir dokunuşa sahip olan gönüllülük projesi ile devlet ve ailelerin el ele çalışması ve aile bakımından yoksun çocukların yetiştirilme sorumluluğunun paylaşılmasıyla her çocuğa sevgi dolu bir yuvanın verilmesi hedefleniyor.