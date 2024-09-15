Kilise saldırısının planlayıcısı yakalandı

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak'ta gerçekleştirilen saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve eylemde kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatıov İstanbul'da yakalandı. Kilisedeki pazar ayini sırasında iki teröristin gerçekleştirdiği saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti. 60 kişi gözaltına alınmış, 26'sı sınır dışı edilmişti.MİT'in saldırı ile ilgili yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde, Viskhan Solmatıov'un Afganistan'daki DEAŞ yapılanması olan Horasan Vilayeti'ne (ISKP) bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edildi.Soltamatıov'un verdiği ifadede örgütle ilgili önemli bilgiler de öğrenildi. MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Aralık 2023'te DEAŞ'ın Türkiye'deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği'ne yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda zanlının yakalanması, örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi ve Türkiye'ye yönelik planlarının akamete uğratılması sağlanmıştı.