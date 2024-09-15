Önce kaçırılıp sonra öldürüldü mü?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yeniden gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli R.A. tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi. Telefonda amca Salim Güran'ın işçisi R.A. ile 18.38'de yaptığı konuşmada 'Kız yaşıyor mu öldü mü' sorusuna R.A.'nın 'Daha ölmemiş' diye cevap verdiği ortaya çıkmıştı. Bu telefon görüşmesi 'Narin çuvala konulup dere kenarına gömüldüğü sırada sağ mıydı?' sorusunu akıllara getirdi. Çünkü Salim Güran 'Hatırlamıyorum' dediği R.A.'yla olan ilk görüşmesini 15.42'de yapmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan 15 yaşındaki R.A.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen ve Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A., savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. 15 yaşındaki şüpheli R.A. ile amca Salim Güran arasındaki telefon görüşmeleri Milli İstihbarat Teşkilatı ve Jandarma siber ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla çözüldü. Telefonda Narin'in katil zanlısı muhtar amca Salim Güran'ın, Kürtçe olarak işçisi R.A. ile 15.42'de yaptığı konuşmada, 'Kız yaşıyor mu, öldü mü' sorusuna R.A. 'Daha ölmemiş' yanıtını verdi. Amca Güran'ın R.A. ile yaptığı konuşma, Narin'in ölmeden itirafçı Nevzat Bahtiyar tarafından çuvala konulup dere kenarına bırakıldığını akıllara getirdi. Narin'den alınan 91 numune üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerde küçük kızın ölüm saati ortaya çıkacak.