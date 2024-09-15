Sağlık Bakanlığı ve Validen ilk resmi açıklama

Sakarya Hendek İlçesi'nde patlamayla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı resmi adresinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 2'si ağır olmak üzere 21 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" dendi.

Öte yandan patlamayla ilgili olarak Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ise, "Patlamada 21 yaralı var. Bunlardan 12'si ambulanslarla hastanelere sevk edildi. 9 yaralımız kendi imkanları ile hastaneye ulaştılar. Bu yaralılardan 2 tanesi entübe durumda İçeride kimsenin olmadığı yönünde fabrika yetkililerinden bize bilgi ulaştı" dedi. Vali Karadeniz, "Fabrikada 59 vardiya personeli var. Patlama ilk tespitlere göre değirmen bölümünde olduğu yönünde kanaat var. Bu konuda yangın tamamen söndürüldükten sonra itfaiyemizin ve emniyetimizin çalışmaları sonucunda yangının çıkış nedeni tespit edilecek" dedi.