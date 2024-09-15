S.Y. olayında 5 tutuklama

Tekirdağ Barolar Birliği Başkanı Egemen Gürcün'ün yaptığı açıklamaya göre, 2 yaşındaki S.Y.'ye 5 Eylül tarihinde şiddet ve cinsel istismar uygulanmasına rağmen,anne B.Y. olayı gizledi.8 Eylül tarihinde S.Y. fenalaşınca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.Yapılan muayene sonucu, S.Y.nin vücudunda morluklar gözlemlendiği ve beyin kanaması geçirdiği tespiti sonucunda yağun bakıma alındı. Tekirdağ ve Malkara Cumhuriyet Savcılığının kolluk kuvvetleriyle yürüttüğü titiz çalışma sonucunda,S.Y.nin komşuları olan 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk tarafından şiddet ve cinsel istismara uğradığı,S.Y.nin ailesi ve cinsel istismarı gerçekleştiren çocukların babasının olayı örtbas ettiği tespit edildi.Olayla ilgili cinsel istismarı gerçekleştiren 13 ve 14 yaşındaki 2 çocuk, komşuları K.A. anne B.Y. ile B.Y.'nin imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı S.Ö tutuklandı.

S.Y'NİN ÖLÜM HABERİ ASILSIZ ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bazı haberlerde ve,sosyal medyada S.Y.'nin öldüğüne dair asılsız haberler yayınlanırken,S.Y.'nin geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alınıp uyutularak entübe edildiği,durumunun stabil(durağan,sabit) olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk kuvvetleri tarafından titizlikle sürdüğünü söyleyen ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür eden Tekirdağ Barolar Birliği Başkanı Egemen Gürcün,2 yaşındaki bir çocuğa bunu yapanlara karşı Tekirdağ Barosu olarak S.Y.nin sonuna kadar yanında olacaklarını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.