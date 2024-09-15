‘Tayyip dedem sayesinde ameliyat oldum’

Bitlis'teki toplu açılış töreninde 'Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, tedavi için getirildiği İstanbul'da ameliyat oldu. Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhittin Taşkapılı, "Şaşılık nedeniyle gözde kayma vardı. Bir iki gün sonra kızımızı taburcu edeceğiz" dedi. Ada Koçyiğit ise "Pankart açmıştık. Tayyip dedem gördü. İstanbul'a geldik ve ameliyat oldum. Her şey onun sayesinde oldu"dedi.Bu arada İstanbul Valisi Davut Gül, Ada'yı ameliyat olduğu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ve Başkan Erdoğan'ın selamlarını iletti.