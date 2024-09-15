Türkiye şehidini uğurladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi dün Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi. Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Merkez Camii'ne getirildi. Katılımın yoğun olmasından dolayı cenaze töreni, caminin önündeki Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. Alanda yoğun güvenlik önlemleri alındı, caddeye ve camiye dev Türk bayrakları asıldı. Bazı vatandaşların Filistin bayrağı taşıdığı cenaze töreninde, "Kahrolsun İsrail" sloganları atıldı. Polis merasim mangası tarafından cenaze aracından alınan naaş, musalla taşına konuldu. Baba Suat ve 96 yaşındaki dede Şerif Eygi ayakta durmakta güçlük çekti.Burada konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, bütün vicdanı paslanmamış, merhametini yitirmemiş, insanlığını kaybetmemiş insanlık âlemine başsağlığı dilediğini söyledi. Dinç, "Rabbim şehadetini mübarek eylesin, orada şehit düşen 41 bini aşkın şehidimizle beraber menzillerini mübarek eylesin. Şehidimiz Ayşenur kardeşimiz, artık milletimize mal olmuştur, ilelebet aziz milletimizin bağrında yaşamaya devam edecektir. Cenabı Hak, zalim İsrail devleti başta olmak üzere onun gizli, açık bütün destekçilerini kahhar ismiyle kahreylesin. İslam ümmetine birlik, dirlik nasip eylesin" dedi. Konuşmaların ardından Eygi'nin naaşı, protokol üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir konvoyla 'Katil İsrail' sloganları eşliğinde Asri Mezarlığa götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.Törene Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, annesi Rabia Birden, eşi Hamid Ali Mazhar, dedesi Şeref Eygi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan katıldı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayın kuruluşlarının temsilcileri de cenaze törenini canlı yayınla aktardı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze namazının ardından konuştu. Bugün büyük bir öfke ve hüznün içinde olduklarını, tüm İslam ümmetinin ve yeryüzünde insanlıktan nasibini almış milyarlarca insanın kalbinin ve zihninin Didim'de olduğunu belirten Kurtulmuş, "Ayşenur evladımızın kanı yerde kalmayacaktır. Ayşenur evladımızın katillerinden bütün uluslararası mahkemelerde hesap sorulacaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum" dedi. Kurtulmuş, "Bir milli şehit olarak, Türkiye'nin milli davası olan Filistin davasının önemli bir işareti, sembolü olarak Ayşenur evladımıza bugün sahip çıkıyoruz" ifadesini kullandı.Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sadece birkaç tane İsrailli cani askerin suçu değildir. Bu, suça göz yuman terör devletinin suçudur. Terör devletine arka çıkan birtakım işbirlikçi devletlerin de suçudur. Dünyanın büyük devletlerinden birisinin başkanı olduğunu zannettiğimiz bir zat, kalkıp 'yerden bir kurşun vurdu' diyecek kadar insanlıktan sapmış görünüyor. Halbuki otopsi raporu çok net ortaya koymuştur. Filistin davası eninde sonunda mutlaka zafere ulaşacaktır."''Bu insanlık dışı saldırının faillerinin adalet önünde hesap vermesi için var gücümüzle çalışacağız" diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "İşlerine gelen her fırsatta insan hakları havarisi kesilenlerin ikiyüzlü sessizliği tarihe kara bir leke olarak geçecek'' ifadelerini kullandı.