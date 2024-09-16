3 bin yıllık mağara evleri turizme kazandırılıyor

Mezopotamya'nın ilk yerleşim yerleri arasında yer alan Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan mağara yaşam evleri turizme kazandırılıyor. Binlerce yıl önce insanların yaşamlarını sürdürdükleri yeraltı mağara şehri yapılan düzenlemelerle turistlerin ağırlanabileceği mekanlar haline getirildi. Tarihi mekânların bulunduğu Ulu Cami Mahallesi'nde bulunan yer altı mağara evlerine yurt içinden ve yurt dışından gelecek ziyaretçiler, burada hem konaklayabilecek hem de Mardin'in yöresel yemeklerini yiyebilecek.