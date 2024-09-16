Bakan Yerlikaya, ’’Hatay’da yaraları sarmaya devam ediyoruz’’

Hatay'da düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru" toplantısı sonrasında, düzenlediği basın toplantısında konuşan Bakan Yerlikaya, deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir konut seferberliğinin başlatıldığını söyledi. Tüm kurumların Hatay'ın yeniden imarı için çalıştığını belirten Yerlikaya, "Hatay'da 137 bin 780 konut, 15 bin 929 işyeri ve 762'si ahır olmak üzere 154 bin 471 hak sahibi bulunuyor. Kalıcı konut sürecinde Hatay'da 82 bin 169 konutun ihalesi yapılmış, 57 bin 153 konutta ihale aşamasında" dedi.

YIL SONUNA KADAR 42 BİN KONUT DAHA TESLİM EDİLECEK

Gerçekleştirilen birinci ve ikinci konut kuralarında Hatay'da 9 bin 876 konutun bin 9 köy evi olmak üzere 10 bin 885 konutun kuralarının çekildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Bu konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edilmiştir. 12 eylül Perşembe günü gerçekleştirilen üçüncü konut kurası ile Hatay'da 6 bin 983 konut ve 536 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 519 konuk kurası çekildi. Böylece Hatay ilinde toplamda 16 bin 859 konut ve bin 545 köy evi olmak üzere, bugüne kadar toplam 18 bin 404 konutun kurası çekildi. Teslim edilen konutlarla birlikte 2024 yılının sonuna kadar Hatay'da toplam 42 bin 330 konut daha hak sahiplerine teslim edilmiş olacak."

HATAY'DA 2025 YILI SONUNDA 135 BİN KONUT DAHA TESLİM EDİLECEK

"Bu yıl sonuna kadar sayın Cumhurbaşkanımızın sözü 200 bin konutun kurası çekilmiş olacaktı. Çekilen 3 kura ile birlikte yüz 1 bin rakamına ulaştık. Ekim ayında sayın Cumhurbaşkanımızın Hatay iline teşrifleri ile dördüncü kurada çekilecek. Hatay'da 2025 yılı sonuna kadar ise 135 bin konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesini hedefliyoruz. Toplamda il genelinde 76 bin 401 konteynerde 223 bin 162 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Ve yine 27 bin 118 Esen Kart vatandaşlarımıza dağıtılmıştır." dedi.

20 MİLYAR 282 MİLYON 530 BİN LİRA MADDİ YARDIM YAPILDI

Hatay'da 6 şubat depremlerinden sonra 12 milyar 39 bin lira kira yardımı başta olmak üzere, hane başı destek ödemesi, taşınma yardımı, tahliye destek ödemesi ve vefat yardımı olmak üzere afetzede ailelere 20 milyar 282 milyon 530 bin lira AFAD tarafından maddi yardım yapıldığını belirten Yerlikaya, "Yine Hatay'ımızda kırsal konut alt yapı giderleri , yıkım ve enkaz ödemeleri, yapım işleri olmak üzere ilgili kamu ve kuruluşları ile belediyelere toplamda 16 milyar 97 milyon 720 bin lira ödenek aktarılmıştır."

HATAY İLİNE AKTARILAN PARA 36 MİLYAR 380 MİLYONU GEÇTİ

"Böylelikle kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan 16 milyar 97 milyon 720 bin lira ve az önce ifade ettiğim 20 milyar 282 milyon 530 bin lira ile birlikte AFAD tarafından Hatay iline aktarılan maddi miktar 36 milyar 380 milyon lirayı geçmiştir. " dedi.

HİZMET BİNALARIMIZIN YAPIMI DEVAM EDİYOR

Tüm bakanlıkların olduğu gibi İçişleri bakanlığı olarak kendilerinin de valilik binaları, hükümet konakları, emniyet jandarma, sahil güvenlik hizmet binaları başta olmak üzere yatırım yaptıklarını belirten Bakan Yerlikaya, "260 milyon 178 bin tutarında 18 adet muhtelif, hizmet binasını tamamladık. Bunların içerisinde, hükümet konağı, emniyet müdürlüğü, Jandarma komutanlığı ve AFAD binalar var. 3 milyar 90 milyon 164 bin lira tutarında, valilik binasının da içinde bulunduğu, ilçe hükümet konakları, ilçe emniyet müdürlükleri, Jandarma komutanlıkları ve Göç idaresi hizmet binası gibi 29 adet hizmet binasının da inşaatı devam ediyor. 20 adet hizmet binasının da ihale süreçleri devam ediyor. Bu hizmet binalarımızın ihalelerini de tamamlayacağız. 2025 yılı sonuna kadar tüm hizmet binalarımızın yapımı tamamlanacak." diye konuştu.