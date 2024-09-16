Başkan Erdoğan Paralimpik Takımını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Millî Paralimpik Takımı sporcularını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın, sporcuları AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ettiği belirtildi.
Paylaşımda, kabulde çekilen fotoğraflara da yer verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Türkiye Millî Paralimpik Takımı sporcularını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. pic.twitter.com/Qo9bVfGldV— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 16, 2024