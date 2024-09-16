Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Paralimpik Takımını kabul etti
Giriş Tarihi: 16.9.2024 16:21 Son Güncelleme: 16.9.2024 16:27

Başkan Erdoğan Paralimpik Takımını kabul etti

Başkan Recep Tayyip ErdoğanTürkiye Millî Paralimpik Takımı sporcularını AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.

AA
Başkan Erdoğan Paralimpik Takımını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Millî Paralimpik Takımı sporcularını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın, sporcuları AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ettiği belirtildi.

Paylaşımda, kabulde çekilen fotoğraflara da yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan Paralimpik Takımını kabul etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA