Dev eğitim kampüsü açılıyor

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl 20 Ocak'ta temeli atılan Türkiye'nin en büyük lise kampüsü İstanbul Esenyurt'taki Eğitim Kampüsü'nün yapımı tamamlandı. Bina yapı işlerinin sona erdiği kampüsün çevre ve meydan düzenlemesinde de sona gelindi. Eğitim kampüsü içinde yer alan pleneteryum, mescit ve konferans salonunun iç mekân düzenlemeleri de tamamlanmak üzere. Kampüs, ekim ayında yapılacak açılış töreniyle hizmete girecek. Yaklaşık 68.5 dönüm arsa üzerinde inşa edilen kampüste 8 lise yer alıyor. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir eser olarak hizmet verecek olan Esenyurt Eğitim Kampüsü'nde 13 bine yakın lise öğrencisi eğitim alabilecek. Kampüste 473 öğretmenin görev yapması planlanıyor.● 5 Adet Anadolu Lisesi (40' ar derslikli)● 1 Adet Fen Lisesi (40 derslikli)● 1 Adet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (45 derslikli)● 1 Adet İmam Hatip Lisesi (40 derslikli)● 1 Adet Bilim ve Sanat Merkezi● Planetneryum (12 Derslikli)● 1 Adet Kız Yurdu (50 Oda, 151 Öğrenci Kapasiteli)● 1 Adet Erkek Yurdu (50 Oda, 151 Öğrenci Kapasiteli)● Mescit (600 Kişilik)● Kapalı Spor Salonu (350 Kişilik)● Konferans Salonu (750 Kişilik)● Kütüphane (250 Kişilik)● İdari Hizmet Binası ve Anasınıfı (3 Derslikli)Eğitim kampüsünün açılmasıyla birlikte Esenyurt'ta, öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu mahallelerdeki bazı liseler kampüse taşınacak. Liselerin binalarında ise yeni ilkokul ve ortaokullar açılması hedefleniyor. Dev kampüs, bölgenin derslik ihtiyacının karşılanmasına ve sınıf mevcutlarının daha da azalmasına büyük katkı sağlayacak.