‘Gönül Elçisi’ projesi dünyaya açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Gönül Elçisi" projesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında düzenlenecek üst düzey bir yan etkinlikle tüm dünyaya tanıtılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yıl BM'nin 79. Genel Kurulu'nda 2'nci kez bir yan etkinliğe ev sahipliği yapacak. Daha önce "Sosyal refahın adil paylaşımı" temalı bir etkinlik düzenleyen bakanlık, bu kez Emine Erdoğan'ın desteklediği Gönül Elçileri projesini odak noktası yapacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğinde, Emine Erdoğan'ın himayelerinde UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenecek olan "Bir Denizyıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" başlıklı yan etkinlikte, koruyucu aile konusunda uluslararası bir seferberlik çağrısı yapılacak. Etkinlikte, koruyucu aile hizmetinin sağlıklı toplumların sürdürülebilmesine katkısı vurgulanacak ve Türkiye'nin başarıyla uyguladığı, özellikle Türk cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerinde ilgi gören koruyucu aile modeline ilişkin deneyimler paylaşılacak.2012'debaşlatılan Gönül Elçileri projesi ile bütün çocukların, sevgi ve güven ortamında büyüme hakkına sahip olduğu vurgulanıyor. Koruyucu ailelik sistemi ile bir çocuğun hayatını tümden değiştirebilecek bir dokunuşa sahip olan gönüllülük projesi ile devlet ve ailelerin el ele çalışması ve aile bakımından yoksun çocukların yetiştirilme sorumluluğunun paylaşılmasıyla her çocuğa sevgi dolu bir yuvanın verilmesi hedefleniyor. ANKARA