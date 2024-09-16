LGBT propagandasına karşı büyük miting: Dursun bu hayasızca akın

Son dönemde artan LGBT propagandasına karşı farkındalığı artırmak isteyen Büyük Aile Platformu, İstanbul Fatih'te büyük bir miting gerçekleştirdi. Toplumun en önemli yapı taşı olan aileyi korumak amacıyla kurulan platformun "Dursun bu hayasızca akın" sloganıyla geçekleştirdiği 'Büyük Aile Buluşması' mitingine binlerce vatandaş katıldı. Mitinge katılan vatandaşlar taşıdıkları "Aileye savaş açanlara geçit verme", "Çocuk masumiyetini küresel çetelere teslim etme" yazılı pankartlar taşıdı. Aileler LGBT'ye karşı önlem alınmasını istedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun da katıldığı miting öncesinde dünyada LGBT'ye karşı yapılan bilgilendirici videolar ile mağdur olanların yaşadıklarını içeren görüntüler katılımcılara izletildi.Mitingde konuşan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Fransa'daki olimpiyatlardaki cinsiyetsizlik propagandası, bunun küresel bir kötülük olduğunu gösterdi. Yapmamız gereken bu kötülüğe karşı tepki göstermektir. Şu an farkına varılırsa, kendi cinsiyetiyle barışık nesiller yetiştirebilirsek buna dur diyebiliriz. Ailede deprem, toplumda çürüme var. Bunu görmeyen gaflet içindedir. Paris Olimpiyatlarını küresel cinsiyetsizlik propagandasını yapan küresel çetelerle Gazze'de soykırım yapanlar aynı çetelerdir" dedi. Ali Nuri Türkoğlu ise, "Biz kimsenin ahlak bekçisi değiliz. Çocuklarımızın geleceğini korumak için harekete geçmiş bir aileyiz. Bizim çocuklarımızdan ellerinizi çekin. Bu konu çok kötü yerlere gidiyor" diye konuştu.Müslüman olan Macaristanlı aktivist Reka Szilagyi, "Küçük erkek çocukları yarının babaları, küçük kız çocukları yarının anneleri olacak. Biz sakallı kadın, mini etekli erkek istemiyoruz. Çünkü Allah onları öyle yaratmadı. Bize doğal olmayanı dayatmak istiyorlar. LGBT'nin ailemize ve insanlarımıza bulaşmasına izin vermeyelim" açıklamasında bulundu.Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür ise, "Halkımız, LGBT'nin propagandasının yasaklanmasını sağlayan kanun istiyor. Gençlerimiz kendi bedeniyle kavgalı hale geliyor. Çocuk ve gençlerimizin LGBT ile tutsak alınması demek kutsal aile kurumumuzun ve mili devletin yok edilmesi demektir. Emperyalist küresel lobiler, yeni bir dünya oluşturmaya gayret ediyorlar. Bu devasa saldırı devletin alacağı önlemlerle püskürtülür. 24 devlet LGBT'yı yasaklayan kanunlar çıkarttı. Türkiye, 25'inci devlet olacak. Halkımız LGBT propaganda ve örgütlenmesini yasaklayan kanun çıkartılmasını istiyor" açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından Büyük Aile Buluşması mitingine katılanlar Fatih Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na kadar yürüdü.