Hakime hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu’na 4 yıl 1 ay hapis talebi

Eski CHP Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hapis cezasının ardından o dönem CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaparak "Bu kararı verenler bu kararın altında kalacaklardır. Biz yıllarımızı demokrasi için harcadık, adalet istiyoruz, demokrasi istiyoruz, düşünce özgürlüğü istiyoruz bu ülkede. 20 Temmuz darbesini yapanlar adaleti yok ettikleri, demokrasiyi yok ettiler, hakim hakim olmaktan çıktı gözünü dikmiş saraya nasıl talimat gelecek ve ben öyle karar vereceğim diye, bunların hiçbirisi hakim değil, hiçbirisi yargı dağıtmıyor, sadece ve sadece sarayın sopası olma görevini yerine getiriyorlar" demişti. Bu sözlerin ardından Kılıçdaroğlu hakkında şikayette bulunuldu. Şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu hakkında başsavcılık tarafından fezleke düzenlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28'inci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi ile milletvekili seçilememesi nedeniyle yasama dokunulmazlığının kaldırıldığının belirlendi. Eski İzmir Milletvekili şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu avukatı Celal Çelik aracılığıyla yazılı savunma sundu. Savunmada, "Atılı söylemlerin Anayasa'nın 83. maddesi kapsamında TBMM çatısı altında paylaşılan sözler olduğu ve tam sorumsuzluk kapsamında kaldığı, ayrıca soruşturmaya konu söylemlerin içeriği dikkate alındığında toplumu bilgilendirme ile eleştiride bulunma hak ve görevinin varlığı olduğu, açıklamaların suç unsuru taşımadığı, üstelik söz konusu eleştirilerin daha öncesinde TBMM CHP Grup toplantılarında yapmış olduğu eleştirilerin tekrarı kapsamında bulunduğunu, açıklamaların kamuoyunu bilgilendirmeye matuf, delillerle destekli, tamamen gerçeklere dayalı ve güncel konulara ilişkin olduğunu, hayali, desteksiz ve eleştiri sınırlarını aşan ifadeler olmadığını bu nedenle atılı suçlamaları kabul etmediği" ifade edildi.

SÖZLERİN ELEŞTİRİ SINIRINI AŞTIĞI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Eski İzmir Milletvekili şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlisi olan mağdurlar mahkeme başkanı Ali İhsan Horasan, üye hakim Arif Atanıan ve üye hakim Ayçin Saylık'ı hedef alarak söylemiş olduğu "Bunların hiçbiri hakim değil, sadece Saray'ın sopası olma görevini yerine getiriyorlar" şeklindeki sözlerinin ifade özgürlüğü ya da eleştiri sınırlarını aştığı, şüphelinin atılı suçu işlediği hususunda yeterli delil olduğu nedeniyle iddianame düzenlenerek dava açıldı. Şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Zincirleme şekilde Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi. Şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.