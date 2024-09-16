Haberler Gündem Haberleri Narin için kulaç attılar
Giriş Tarihi: 16.9.2024

Narin için kulaç attılar

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Narin için kulaç attılar
İstanbul'da yaşayan ve profesyonel yüzücü olan Hadi Katkat (59) ile Hasan Heke (71), Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ve çocuk cinayetlerine dikkat çekmek için Türkiye'nin en yüksek barajı olan Arvin'deki Yusufeli Barajı'nda 13 bin kulaç attı.




Barajın bir kıyısından diğer kıyısına kadar yüzüp, 'Narin kızımız için adalet istiyoruz' yazılı pankart açan yüzücülerden Hadi Katkat, "Çocuklar öldürülmesin, yaşatılsın" derken, Hasan Heke ise "Narin yavrumuz ve diğer çocuk katilleri için adalet istiyoruz" dedi. İstanbul'da 'Sarayburnu Fatihleri' olarak bilinen amatör yüzme grubu da katledilen Narin'i anmak ve yaşanan olaya tepki göstermek amacıyla Üsküdar'dan Kız Kulesi'ne yüzdü.
ARKADAŞINA GÖNDER
Narin için kulaç attılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA