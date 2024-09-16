Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gazze için "Boykot" paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze için anlamlı bir paylaşım yaptı. İsrail'in boykot edilmesini destekleyen bir videoklip paylaşan Başkan Erdoğan, "Tüm imkanlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan Filistinlilerin onurlu direnişine her zaman destek verileceğini söyledi.

"SESİMİZ SÖZÜMÜZLE FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ"

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz.