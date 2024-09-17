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Giriş Tarihi: 17.9.2024 11:44

Adnan Menderes ve arkadaşlarının şehit oluşunun 63. yılı... “O karanlık günleri unutmayacak, unutturmayacağız!”

27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes ile arkadaşları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun şehadetlerinin 63. Yıl dönümü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili soysal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Demokrasi tarihimizin kara lekesi 27 Mayıs darbesini, milli iradeye konulan ipoteği, yaşanan o karanlık günleri unutmayacak, unutturmayacağız!” dedi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Adnan Menderes ve arkadaşlarının şehit oluşunun 63. yılı... O karanlık günleri unutmayacak, unutturmayacağız!

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olarak kayıtlara geçen 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası ülkenin başbakanı ve iki bakanının idamının üzerinden tam 63. yıl geçti.

"Yeter söz milletindir" diyerek çıktığı yolda ömrünü ülkemize ve milletimize adayan, darbe mahkemeleri tarafından hukuksuz bir şekilde idam edilen Başbakanımız Adnan Menderes ile arkadaşları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu şehadetlerinin 63. yılında saygı ve rahmetle anıyorum." Notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımında şunları kaydetti; "Demokrasi tarihimizin kara lekesi 27 Mayıs darbesini, milli iradeye konulan ipoteği, yaşanan o karanlık günleri unutmayacak, unutturmayacağız! Vesayetçi zihniyete, ülkemiz üzerinde kirli emelleri bulunan şer odaklarına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Daima milli iradenin yanında yer alacak, demokrasimizin standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz."

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Adnan Menderes ve arkadaşlarının şehit oluşunun 63. yılı... “O karanlık günleri unutmayacak, unutturmayacağız!”
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