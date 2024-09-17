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Giriş Tarihi: 17.9.2024

Akademide ilk dersi İbrahim Kalın verdi

Halit TURAN Halit TURAN
Akademide ilk dersi İbrahim Kalın verdi
Milli İstihbarat Akademisi, eğitim hayatına, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın katıldığı ilk dersle başladı. İstihbarat alanında kavramlar üretip literatür oluşturmanın önemine dikkati çeken Kalın, akademinin misyonuna işaret etti. Dünya ve ülke için yeni bir yolculuğa çıkıldığını ifade eden Kalın, "Bu yolculukta Milli İstihbarat Akademisi teori ile pratiği, kavramsal düşünce ile uygulamayı bir araya getirecek, kendi kavram setimizi üretecek ve bize yeni ufuklar açacak" diye konuştu. Kalın, yapay zeka ve veri analitiği, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu ve uzay teknolojileri alanında öncü programlar yürütülerek, raporlama için analistler yetiştirileceğini de kaydetti.
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Akademide ilk dersi İbrahim Kalın verdi
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