Haberler Gündem Haberleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti
Giriş Tarihi: 17.9.2024 15:37 Son Güncelleme: 17.9.2024 15:44

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı kabul etti. Görüşmede Ankara’nın çevre ve şehircilikle ilgili gündeminin ele alındığı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Başkan Yavaş'ın talebi üzerine gerçekleşen görüşme sonrası Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum mesajında şu ifadelere yer verdi: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı bakanlığımızda kabul ettik. Ankara'nın çevre ve şehircilikle ilgili gündemini ele aldık, talepleri dinledik. Tüm yerel yöneticilerle temas ve istişarelerimiz sürecek.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti
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